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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Россия усиливает наступление

14 апреля 2025, 23:50 935

Российские войска усилили активность на участке фронта в районе Великой Новоселки Донецкой области, сообщили аналитики проекта DeepState.

По данным мониторинговой группы, основное направление наступления проходит между населенными пунктами Привольное и Бурлацкое. Только 13 апреля в штурмовых действиях было задействовано не менее 20 единиц бронетехники и 41 мотоцикл.

Аналитики также отмечают, что российский танк выехал на окраину села Шевченко, которое находится приблизительно в пяти километрах от границы Днепропетровской области.

Населенный пункт Бурлацкое, по информации DeepState, представляет собой небольшое село с ограниченным количеством укрытий, однако там периодически фиксируются группы российских военных.

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