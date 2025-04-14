Россия усиливает наступление

Российские войска усилили активность на участке фронта в районе Великой Новоселки Донецкой области, сообщили аналитики проекта DeepState.

По данным мониторинговой группы, основное направление наступления проходит между населенными пунктами Привольное и Бурлацкое. Только 13 апреля в штурмовых действиях было задействовано не менее 20 единиц бронетехники и 41 мотоцикл.

Аналитики также отмечают, что российский танк выехал на окраину села Шевченко, которое находится приблизительно в пяти километрах от границы Днепропетровской области.

Населенный пункт Бурлацкое, по информации DeepState, представляет собой небольшое село с ограниченным количеством укрытий, однако там периодически фиксируются группы российских военных.