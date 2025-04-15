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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Новый канцлер первым делом поедет в Украину

00:15 405

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в начале мая должен быть утвержден канцлером Германии, может осуществить первый зарубежный визит в этой должности в Украину, сообщает издание Welt.

По информации СМИ из источников в Берлине и Брюсселе, возможный визит Мерца в Украину в начале мая находится в стадии подготовки.

Визит должен быть приурочен к саммиту «коалиции решительных» 9 мая, который состоится в Киеве, уточняет Welt. Там также ожидают приезда президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет первый зарубежный визит на посту канцлера Германии, отмечает Welt. Однако его представитель отказался комментировать сообщения СМИ.

Отметим, что Мерц уже посещал Украину в декабре 2024 года — тогда он был в статусе лидера немецкой оппозиции — и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее будущий канцлер Германии заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

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