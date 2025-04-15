Страх Трампа перед Путиным

Американскому президенту все труднее сохранять лицо, когда ему задают вопросы об урегулировании российско-украинской войны. Он заметно раздражается и начинает к месту и нет припоминать Джо Байдена. Но Байден уже третий месяц отдыхает на пенсии, а Дональду Трампу приходится иметь дело с ситуацией, которую он, черт за язык дернул и не раз, обещал прекратить за 24 часа. 22 января, почти сразу после инаугурации, новый хозяин Белого дома написал в соцсети обращение к Путину: «Успокойтесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! Будет только хуже, если мы не заключим «сделку» – причем в ближайшее время». Понадобилось, однако, почти два месяца, чтобы что-то зашевелилось. Впрочем, как оказалось, на самом деле не зашевелилось ничего.

11 марта прошли переговоры в Саудовской Аравии между американской и украинской делегациями, на которых Украина согласилась на немедленное прекращение огня на 30 дней без предварительных условий. 18 марта такая же встреча прошла между американцами и россиянами. В тот же день Трамп по телефону поговорил с Путиным. Скоро с тех пор стукнут те самые 30 дней: никакого прекращения огня не видно даже в зародыше. Наоборот, 3 апреля личный посланник Путина Кирилл Дмитриев слетал в Вашингтон, по случаю чего с него даже сняли персональные санкции. 4 апреля Россия нанесла ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге. Погибли 20 человек, включая девятерых детей. 11 апреля спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с Владимиром Путиным. 13 апреля следует ракетный удар по центру Сум. 35 погибших, двое детей. Удары баллистическими ракетами санкционируются на самом высшем уровне. Путин презрительно демонстрирует Трампу, что он думает о его угрозах: он в них не верит, и, судя по реакции Белого дома, правильно делает. Когда журналисты после удара по Сумам попытались узнать мнение американского президента, они в очередной раз выслушали нарекания в адрес Байдена и Зеленского, которые устроили эту войну, а на вопрос о санкциях, которые он обещал ввести против России, если та не согласится на прекращение огня, стал рассказывать, как когда-то санкционировал газопровод «Северный поток». Ок, а сейчас-то что? «Следующий вопрос».

20 апреля – та самая Пасха, к которой будто бы обещали вопрос перемирия уладить. 29 апреля – сто дней президентства Дональда Трампа. Тут бы, казалось, и развернуться во всю президентскую силу, показать Кремлю, где раки зимуют, но нет, отдуваются Байден и канал CBS, показавший большое интервью с Зеленским, взятое в подвале криворожской средней школы №41, чьи ученики погибли во время российского обстрела. Украинский президент, напомню, родился и вырос в этом городе. В своем интервью он говорит о том, что американскому руководству следовало бы приехать в Украину и своими глазами посмотреть, что здесь сделали те, с кем Белый дом собирается подписывать какую-то сделку. Это повторяло его предложение вице-президенту Вэнсу во время уже знаменитой встречи в Овальном кабинете, на что тот отмахнулся: дескать, я видел в Интернете. Уже после того случая стало известно, что Джей Ди ни разу не связывался со своим двоюродным братом Нейтом, когда тот, бывший морпех, два с половиной года добровольцем воевал в Украине. Кремль наглядно насмехается над Трампом и посылает его именно туда, куда принято посылать в России: всем, кто хоть когда-то имел дело с ним, это абсолютно очевидно, и, казалось бы, американскому президенту давно стоило занять жесткую позицию, чтобы не выглядеть таким образом. Он ведь так любит, когда ему демонстрируют покорность и почтение. Но Путин почему-то проходит у него по другой категории. Путину позволено показывать средний палец в ответ на просьбы «величайшего из президентов Америки».