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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

В США прикинули цену Гренландии

00:38 376

США могли бы предложить около $2,2 млрд за покупку Гренландии, пишет Newsweek, ссылаясь на собственные расчеты.

Журнал взял за основу предложение президента Гарри Трумэна от 1946 года — $100 млн за остров. С учетом инфляции это эквивалентно $1,6 млрд в текущих ценах. К этой сумме Newsweek добавил $600 млн — столько Дания ежегодно выделяет на поддержку Гренландии.

Идею покупки острова в свое время активно продвигал Дональд Трамп, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако Копенгаген и власти Гренландии ее отвергли.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. На острове действует американская база Питуффик, используемая для раннего предупреждения о ракетных пусках и контроля Арктики.

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