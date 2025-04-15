В Палестине люди под завалами, а США отправляют новых зеков в жестокую тюрьму

Газа (Палестина). Спасение раненых из-под завалов на месте израильского удара по жилому дому

Гуаякиль (Эквадор). Сторонники президента Даниэля Нобоа вышли на улицы сразу же после победы своего лидера. "Трампист" одержал победу над лидером левых сил Луизой Гонсалес

Теколука (Сальвадор). США отправили в Сальвадор очередной самолет с заключенными, отбывавшими наказание в американских тюрьмах. Президент Сальвадора Найиб Букеле согласился за дополнительную плату размещать в своих тюрьмах осужденных в США преступников

Бирмингем (Великобритания). Из-за бессрочной забастовки работников мусорной сферы на улицах города разлагаются более 17 тыс. т отходов. Власти призвали армию на помощь в борьбе с кризисом

Техас (США). Капсула многоразовой ракеты New Shepard после суборбитального коммерческого полета с экипажем в составе шести женщин-туристов успешно приземлилась на западе Техаса. New Shepard создана для коммерческих туристических полетов на границу космоса

Пуэрто-дель-Росарио (Испания). Нелегальные мигранты из Африки, задержанные испанской береговой охраной