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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

В Палестине люди под завалами, а США отправляют новых зеков в жестокую тюрьму

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:47 233

Газа (Палестина). Спасение раненых из-под завалов на месте израильского удара по жилому дому

Гуаякиль (Эквадор). Сторонники президента Даниэля Нобоа вышли на улицы сразу же после победы своего лидера. "Трампист" одержал победу над лидером левых сил Луизой Гонсалес

Теколука (Сальвадор). США отправили в Сальвадор очередной самолет с заключенными, отбывавшими наказание в американских тюрьмах. Президент Сальвадора Найиб Букеле согласился за дополнительную плату размещать в своих тюрьмах осужденных в США преступников

Бирмингем (Великобритания). Из-за бессрочной забастовки работников мусорной сферы на улицах города разлагаются более 17 тыс. т отходов. Власти призвали армию на помощь в борьбе с кризисом

Техас (США). Капсула многоразовой ракеты New Shepard после суборбитального коммерческого полета с экипажем в составе шести женщин-туристов успешно приземлилась на западе Техаса. New Shepard создана для коммерческих туристических полетов на границу космоса

Пуэрто-дель-Росарио (Испания). Нелегальные мигранты из Африки, задержанные испанской береговой охраной

Неаполь (Италия). Акция протеста уличных артистов

В Палестине люди под завалами, а США отправляют новых зеков в жестокую тюрьму
В Палестине люди под завалами, а США отправляют новых зеков в жестокую тюрьму объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

В Палестине люди под завалами, а США отправляют новых зеков в жестокую тюрьму
В Палестине люди под завалами, а США отправляют новых зеков в жестокую тюрьму объектив haqqin.az
00:47 234
Договорняк: «Ты мне Тайвань, а я тебе Батуми»
Договорняк: «Ты мне Тайвань, а я тебе Батуми» слово публицисту
14 апреля 2025, 22:08 3828
Невелик выбор: Трамп или Мадуро
Невелик выбор: Трамп или Мадуро по ту сторону океана
14 апреля 2025, 14:54 2694
Израиль сделал ХАМАС предложение
Израиль сделал ХАМАС предложение
14 апреля 2025, 23:28 1096
Дети украинских защитников в Азербайджане
Дети украинских защитников в Азербайджане видео
14 апреля 2025, 23:02 1889
США опять взялись за Йемен
США опять взялись за Йемен
14 апреля 2025, 22:45 882
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема
14 апреля 2025, 20:58 4663
Трамп едет к саудитам с большими подарками
Трамп едет к саудитам с большими подарками наша аналитика
14 апреля 2025, 13:43 4401
Али Асадов рассказал гендиректору МОТ о социальных пакетах и многом другом
Али Асадов рассказал гендиректору МОТ о социальных пакетах и многом другом фото
14 апреля 2025, 21:58 624
34 дня отказа. Предложение перемирия остается без ответа
34 дня отказа. Предложение перемирия остается без ответа
14 апреля 2025, 21:59 1927
Вагит Алекперов распродает активы
Вагит Алекперов распродает активы главное на этот час
14 апреля 2025, 17:24 7221
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