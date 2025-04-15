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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Германский производитель люксовых автомобилей обанкротился

00:58 295

Германская частная компания - производитель люксовых автомобилей Isdera - подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild.

Фирма, которая выпускала в малом количестве дорогие машины на заказ, существует более 40 лет. Она была создана в городе Леонберг в 1982 году автомобильным инженером-конструктором Эберхардом Шульцем. Сейчас ее офис находится в Санкт-Ингберте (федеральная земля Саар).

Автомобили Isdera на аукционах продавались по цене более €1 млн. Например, модель Commendatore 112i в 2021 году ушла за €1,2 млн. В 2016 году Шульц продал Isdera компании Sinfonia Automotive AG, которая вместе с китайскими партнерами занималась разработкой электромобиля. Однако успех так и не пришел.

Как уточнила Bild, заявление о банкротстве было подано в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля.

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