Германский производитель люксовых автомобилей обанкротился

Фирма, которая выпускала в малом количестве дорогие машины на заказ, существует более 40 лет. Она была создана в городе Леонберг в 1982 году автомобильным инженером-конструктором Эберхардом Шульцем. Сейчас ее офис находится в Санкт-Ингберте (федеральная земля Саар).

Автомобили Isdera на аукционах продавались по цене более €1 млн. Например, модель Commendatore 112i в 2021 году ушла за €1,2 млн. В 2016 году Шульц продал Isdera компании Sinfonia Automotive AG, которая вместе с китайскими партнерами занималась разработкой электромобиля. Однако успех так и не пришел.

Как уточнила Bild, заявление о банкротстве было подано в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля.