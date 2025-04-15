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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Фицо отказался осуждать Россию за ракетный удар по Сумам

01:13 538

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "не имеет достаточной информации", чтобы прокомментировать ракетный удар по Сумам 13 апреля. Поэтому он отказался прямо осуждать Россию за эту атаку.

Об этом сообщает Postoj.sk.

Во время брифинга журналисты попросили Фицо прокомментировать ракетный удар РФ по Сумам.

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но я не имею достаточно информации, чтобы сейчас что-то сказать", - сказал словацкий премьер.

Напомним, вчера, 13 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. Баллистические ракеты с кассетной боевой частью разорвались в месте большого скопления мирных жителей. В частности, возле места удара в тот момент проезжал троллейбус.

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