Трамп оставит ООН и НАТО без денег

Согласно меморандуму, распространенному на прошлой неделе, общее финансирование Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) предлагается сократить почти на 50%, до $28,4 млрд. Это на $27 млрд меньше, чем предусмотрено бюджетом, утвержденным Конгрессом на 2025 год.

Эти меры затронут не только финансирование Госдепартамента, но и взносы в ООН и НАТО.

Особенно значительным будет сокращение расходов на гуманитарную помощь, глобальное здравоохранение и поддержку международных организаций. Бюджетные ассигнования на международные организации планируется урезать почти на 90%, что фактически приведет к прекращению финансирования миротворческих операций, а также работы ООН, НАТО и других 20 международных организаций, за исключением таких, как МАГАТЭ и ИКАО.

В то же время в предложенном бюджете сохраняются традиционные гранты для вооруженных сил союзников, включая Израиль и Египет, на сумму $5,1 млрд.

В конце марта ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) провело массовые увольнения в штаб-квартире Института мира США. Ранее Пентагон также заявил о сокращении численности гражданского персонала.