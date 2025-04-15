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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

США идут до конца с Китаем

01:58 449

Тарифная политика американской администрации не направлена на разрыв экономических и торговых отношений США и КНР, однако это может произойти.

Такое мнение выразил в понедельник министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

"Это не обязательно должно случиться, но это может произойти. В какой-то момент должна быть достигнута крупная договоренность", — сказал он в эфире телеканала Bloomberg TV, комментируя возможный разрыв торговых отношений Вашингтона и Пекина.

Он выразил уверенность в том, что "никто не считает [введенные высокие пошлины на импорт из КНР] жизнеспособными и не хочет, чтобы они оставались в силе". "У [президента США Дональда] Трампа очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]", — добавил Бессент.

Ранее президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20%, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.

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