США идут до конца с Китаем

Тарифная политика американской администрации не направлена на разрыв экономических и торговых отношений США и КНР, однако это может произойти.

"Это не обязательно должно случиться, но это может произойти. В какой-то момент должна быть достигнута крупная договоренность", — сказал он в эфире телеканала Bloomberg TV, комментируя возможный разрыв торговых отношений Вашингтона и Пекина.

Он выразил уверенность в том, что "никто не считает [введенные высокие пошлины на импорт из КНР] жизнеспособными и не хочет, чтобы они оставались в силе". "У [президента США Дональда] Трампа очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]", — добавил Бессент.

Ранее президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20%, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.