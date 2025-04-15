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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане

наш бренный мир
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
02:24 329

В начале февраля парламент Франции — место, где в теории вершится народная воля, собрался обсудить судьбу правительства Франсуа Байру. Театральная интрига была слаба: большинство выразило Байру доверие, премьер остался на месте, занавес.

Но что бы случилось, окажись Сенат менее сговорчивым? Тогда Байру стал бы четвёртым премьером за год, которого вымели из кабинета, и шестым — за каденцию президента Макрона. Кто-то называет это «кризисом власти», но, возможно, речь просто о ее стиле.

Франсуа не вымели из кабинета. Хотя он и подписал бюджет без голосования

Причина недовольства сенаторов почти комична, если, конечно, не принимать в расчет, что речь о государстве, являющемся одним из лидеров Европейского Союза. Байру подписал бюджет без голосования. Просто взял — и утвердил. Своей рукой. Минуя парламент. Ну, зачем в самом деле тревожить избранников народа, если есть 49.3 — статья Конституции, которая позволяет превратить парламент в ненужный антиквариат?

Подобную «гимнастику» ранее демонстрировал и Мишель Барнье. В декабре 2024 года он также самовольно утвердил бюджет по соцзащите. Более того — осмелился ввергнуть нацию в моральный шантаж, заявив: «Если бы мы поставили чьи-либо личные интересы выше интересов нации, французы бы нас не простили».

Конечно, речь шла не о «нации», а о том самом мсье с Елисейских полей, чьи интересы с интересами народа сливаются в экстазе только на страницах пресс-релизов. Парламент, к счастью, не оценил трюк и выдал правительству Барнье пинок под зад.

Кто демократичнее: Сенат во Франции или парламент в Туркменистане? Еще большой вопрос!

Схожий сюжет — у еще одного премьер-министра, Элизабет Борн. Женщина-легенда, человек-бюджет. Не считала нужным обсуждать свои инициативы с Сенатом, что и привело к её отставке в январе 2024-го. Однако, вклад Борн в копилку «демократического самоуправства» трудно переоценить: 23 раза она прибегала к статье 49.3. Неудивительно, что французы дали ей ласковое прозвище: «Мадам 49.3».

К чести, Элизабет Борн, она не одна такая. Всего за время президентства Макрона парламент был обойдён 28 раз. Пенсионная реформа, вызвавшая протесты по всей стране? Принята без дебатов. Закон о труде? То же самое. Бюджет здравоохранения? Какой Сенат? Кто вообще эти люди?!

И всё это — абсолютно легально. Потому что пункт №3 статьи 49 Конституции Франции позволяет правительству принимать законы без одобрения парламента. Грубо говоря, можно не спрашивать. Главное, чтобы всё было «во благо».

Ба! Знакомые лица!!! Мадам Борн!

Но если парламент — всего лишь декорация в этой опере, зачем он вообще нужен? Чтобы потом было кому не выразить доверие правительству, которое уже всё утвердило?

И ведь это не «ноу-хау» Макрона. За всё время действия Пятой республики статья 49.3 использовалась 89 раз. Абсолютный рекордсмен Мишель Рокар, который между 1988 и 1991 годами применил её 28 раз. Причем в те самые годы, когда гражданам разваливающегося СССР со всех утюгов вещали о «западной демократии», как о высшем благе и образце для подражания.

А на деле всё, как в лучших домах Туркменистана. Только с хорошим освещением, французским вином и ссылкой на Конституцию.

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