Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане

В начале февраля парламент Франции — место, где в теории вершится народная воля, собрался обсудить судьбу правительства Франсуа Байру. Театральная интрига была слаба: большинство выразило Байру доверие, премьер остался на месте, занавес. Но что бы случилось, окажись Сенат менее сговорчивым? Тогда Байру стал бы четвёртым премьером за год, которого вымели из кабинета, и шестым — за каденцию президента Макрона. Кто-то называет это «кризисом власти», но, возможно, речь просто о ее стиле.

Причина недовольства сенаторов почти комична, если, конечно, не принимать в расчет, что речь о государстве, являющемся одним из лидеров Европейского Союза. Байру подписал бюджет без голосования. Просто взял — и утвердил. Своей рукой. Минуя парламент. Ну, зачем в самом деле тревожить избранников народа, если есть 49.3 — статья Конституции, которая позволяет превратить парламент в ненужный антиквариат? Подобную «гимнастику» ранее демонстрировал и Мишель Барнье. В декабре 2024 года он также самовольно утвердил бюджет по соцзащите. Более того — осмелился ввергнуть нацию в моральный шантаж, заявив: «Если бы мы поставили чьи-либо личные интересы выше интересов нации, французы бы нас не простили». Конечно, речь шла не о «нации», а о том самом мсье с Елисейских полей, чьи интересы с интересами народа сливаются в экстазе только на страницах пресс-релизов. Парламент, к счастью, не оценил трюк и выдал правительству Барнье пинок под зад.

Схожий сюжет — у еще одного премьер-министра, Элизабет Борн. Женщина-легенда, человек-бюджет. Не считала нужным обсуждать свои инициативы с Сенатом, что и привело к её отставке в январе 2024-го. Однако, вклад Борн в копилку «демократического самоуправства» трудно переоценить: 23 раза она прибегала к статье 49.3. Неудивительно, что французы дали ей ласковое прозвище: «Мадам 49.3». К чести, Элизабет Борн, она не одна такая. Всего за время президентства Макрона парламент был обойдён 28 раз. Пенсионная реформа, вызвавшая протесты по всей стране? Принята без дебатов. Закон о труде? То же самое. Бюджет здравоохранения? Какой Сенат? Кто вообще эти люди?! И всё это — абсолютно легально. Потому что пункт №3 статьи 49 Конституции Франции позволяет правительству принимать законы без одобрения парламента. Грубо говоря, можно не спрашивать. Главное, чтобы всё было «во благо».