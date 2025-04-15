Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?

Аналитики ОПЕК прогнозируют, что начатые президентом США Дональдом Трампом торговые войны приведут к снижению спроса на нефть на мировом рынке и окажут давление на темпы экономического роста. В понедельник картель снизил прогноз спроса на «черное золото» на 2025 и 2026 годы, поскольку введенные Трампом тарифы сдерживают рост мировой экономики. Теперь в ОПЕК ожидают, что спрос на нефть вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки в этом и следующем году — это примерно на 150 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем прогнозе. ОПЕК также пересмотрела в сторону понижения прогнозы по мировому экономическому росту: до 3 процентов в 2025 году и 3,1 процента в 2026-м, что на 0,1 процента ниже предыдущих оценок.

«В начале года мировая экономика демонстрировала устойчивую тенденцию к росту», — говорится в ежемесячном отчете ОПЕК по нефтяному рынку. — «Однако недавние события, связанные с торговлей, внесли серьезную неопределенность в краткосрочные перспективы глобального экономического роста». Несмотря на снижение спроса и замедление роста, страны ОПЕК+ с мая планируют увеличить добычу. Ведущие нефтедобывающие страны картеля заявили о своих намерениях нарастить производство еще до начала торговой войны, инициированной Трампом. Напомним, после введения рекордных тарифов в 145 процентов, в первую очередь в отношении Китая, на рынке нефти — как и на фондовом рынке — несколько дней царил настоящий хаос. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов, однако после введенного Трампом моратория котировки снова пошли вверх. По последним данным, Brent стабилизировалась на уровне 65 долларов, но напряженность сохраняется: ожидается, что с началом увеличения добычи странами ОПЕК+ и снижением спроса цена может снова пойти вниз.