Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?

Аналитики ОПЕК прогнозируют, что начатые президентом США Дональдом Трампом торговые войны приведут к снижению спроса на нефть на мировом рынке и окажут давление на темпы экономического роста.
В понедельник картель снизил прогноз спроса на «черное золото» на 2025 и 2026 годы, поскольку введенные Трампом тарифы сдерживают рост мировой экономики.
Теперь в ОПЕК ожидают, что спрос на нефть вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки в этом и следующем году — это примерно на 150 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем прогнозе. ОПЕК также пересмотрела в сторону понижения прогнозы по мировому экономическому росту: до 3 процентов в 2025 году и 3,1 процента в 2026-м, что на 0,1 процента ниже предыдущих оценок.
«В начале года мировая экономика демонстрировала устойчивую тенденцию к росту», — говорится в ежемесячном отчете ОПЕК по нефтяному рынку. — «Однако недавние события, связанные с торговлей, внесли серьезную неопределенность в краткосрочные перспективы глобального экономического роста».
Несмотря на снижение спроса и замедление роста, страны ОПЕК+ с мая планируют увеличить добычу. Ведущие нефтедобывающие страны картеля заявили о своих намерениях нарастить производство еще до начала торговой войны, инициированной Трампом.
Напомним, после введения рекордных тарифов в 145 процентов, в первую очередь в отношении Китая, на рынке нефти — как и на фондовом рынке — несколько дней царил настоящий хаос. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов, однако после введенного Трампом моратория котировки снова пошли вверх. По последним данным, Brent стабилизировалась на уровне 65 долларов, но напряженность сохраняется: ожидается, что с началом увеличения добычи странами ОПЕК+ и снижением спроса цена может снова пойти вниз.
Примечательно, что на фоне наблюдающегося на рынке хаоса азербайджанская нефть Azeri Light торгуется значительно дороже марки Brent. По данным на вечер 14 апреля, цена одного барреля Azeri Light составила 73 доллара, что на 3 доллара выше показателя, заложенного в госбюджет Азербайджана на 2025 год.
В последнем отчете ОПЕК отмечается, что несмотря на ранее достигнутую договоренность о добровольном сокращении добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, некоторые страны ОПЕК+ в марте превысили установленные для них квоты.
Так, суммарный целевой уровень добычи для Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Омана и России был определен в 30,217 миллиона баррелей в сутки. Однако фактическая добыча составила 30,785 миллиона баррелей. В частности, Ирак превысил лимит на 97 тысяч баррелей в сутки, Алжир — на 4 тысячи, Кувейт и Россия — на 10 тысяч каждая, Саудовская Аравия — на 1 тысячу, ОАЭ — на 21 тысячу, Казахстан — на 422 тысячи, Оман — на 3 тысячи.
Азербайджан же, напротив, добыл меньше, чем предусмотрено его квотой в рамках соглашения ОПЕК+. По данным министерства энергетики, в марте суточная добыча нефти вместе с конденсатом составила 580 тысяч баррелей, из которых 462 тысячи — это нефть, остальное — конденсат. Согласно квоте, Азербайджан должен был добывать 551 тысячу баррелей в сутки. Таким образом, страна произвела лишь 83,8 процента от установленного лимита.