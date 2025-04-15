В Ираке красное небо. Люди задыхаются

В Ираке небо окрасилось в красный цвет из-за песчаной бури.
Более 1,8 тыс. человек обратились в больницы из-за проблем с дыханием.
Постапокалиптичные видео публикуют в соцсетях.
В Ираке небо окрасилось в красный цвет из-за песчаной бури.
Более 1,8 тыс. человек обратились в больницы из-за проблем с дыханием.
Постапокалиптичные видео публикуют в соцсетях.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.