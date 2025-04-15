Конгресс США готовит новые санкции против России

Демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект об ужесточении антироссийских санкций и усилении поддержки Украины.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, документ содержит положения о выделении средств в сфере обеспечения "безопасности и восстановления" Украины, а также "введении жестких санкций в отношении России". Автором законопроекта выступил старший демократ комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Грегори Микс.

Reuters отмечает, что законопроект от демократов, находящихся сейчас в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, является элементом давления на администрацию президента - республиканца Дональда Трампа со стороны его политических оппонентов, рассчитывающих продолжить военную поддержку Киева со стороны США.

Reuters допускает, что даже если документ в нынешнем виде принят не будет, некоторые его положения могут быть включены в двухпартийный законопроект по Украине, который может быть принят в американском Конгрессе.