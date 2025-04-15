Зеленский и Евросоюз проведут свой парад победы над фашизмом

Украинские власти пригласили европейских лидеров в Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны ЕС на фоне ежегодного парада по случаю Дня победы, который пройдет в Москве в этот день.
Об этом сообщает Politico.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам по Евросоюзу во время встречи в Люксембурге, призвав их «продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».
Отдельно украинский президент Владимир Зеленский хотел бы встретиться с лидерами «коалиции желающих» в мае, чтобы обсудить гарантии безопасности Киева после возможного прекращения огня с Россией, добавил Сибига.
По словам двух дипломатических источников Politico, уже ведутся переговоры о возможном визите в Украину в начале мая глав государств, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Для Мерца, который вступит в должность в начале мая, визит в Киев может стать первой зарубежной поездкой.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи глав МИД в Люксембурге предостерегла лидеров ЕС от участия в мероприятиях в Москве 9 мая, призвав их вместо этого проявить солидарность с Украиной.