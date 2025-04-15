Зеленский и Евросоюз проведут свой парад победы над фашизмом

Украинские власти пригласили европейских лидеров в Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны ЕС на фоне ежегодного парада по случаю Дня победы, который пройдет в Москве в этот день.

Об этом сообщает Politico.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам по Евросоюзу во время встречи в Люксембурге, призвав их «продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».