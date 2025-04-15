Гарвардскому университету полностью закрыли финансирование

Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов.

"Специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму объявил о заморозке 2,2 миллиарда долларов на многолетние гранты и 60 миллионов долларов на многолетние контракты для университета Гарвард", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство США пересматривает финансирование вуза на 9 миллиардов долларов. Руководство университета предупреждало, что это грозит сворачиванием учебных и исследовательских программ.