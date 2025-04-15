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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Гарвардскому университету полностью закрыли финансирование

04:42 479

Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов.

"Специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму объявил о заморозке 2,2 миллиарда долларов на многолетние гранты и 60 миллионов долларов на многолетние контракты для университета Гарвард", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство США пересматривает финансирование вуза на 9 миллиардов долларов. Руководство университета предупреждало, что это грозит сворачиванием учебных и исследовательских программ.

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