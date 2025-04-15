Ассошиэйтед Пресс не впускают на пресс-конференции Трампа

Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс заявило, что, несмотря на судебное решение, их журналиста не допустили в Овальный кабинет на мероприятие с президентом США Дональдом Трампом.

Как утверждается в сообщении агентства, "несмотря на судебный приказ, журналист и фотограф не были допущены в Овальный кабинет". В понедельник Трамп принимал в Белом доме президента Сальвадора Найиба Букеле.

Руководство пресс-службы Белого дома ранее заявляло, что только администрация имеет право решать, кого из журналистов пускать на мероприятия с президентом.