Массированная атака на Курск: пожары, жертвы

По его данным, погиб один и пострадали девять человек.

«К сожалению, погибла 85-летняя женщина… Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги», — говорится в сообщении.

По данным властей, в одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнём повреждены восьмой и девятый этажи, в настоящее время пожар локализован. Пожар также возник на пяти этажах в многоквартирном доме.

«…Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», — сообщил оперштаб.

Последняя массированная атака на этот российский регион была в начале апреля. Тогда было сбито 87 дронов.