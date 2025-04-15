Раскол в команде Трампа

Несколько советников и членов команды президента США Дональда Трампа пытаются изменить его позицию по отношению к России в сторону более жесткой.

Среди тех, кто старается повлиять на Трампа, называют спецпосланника по Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио. Группа советников просит президента проявлять больше осторожности в отношениях с Москвой и занять более жесткую позицию. Совет был дан при обсуждении возможных санкций против России.

При этом еще один посланник Трампа Стивен Уиткофф, дважды встречавшийся с президентом Владимиром Путиным в России, убеждает его, что Москва готова пойти на мир. По данным WSJ, Трамп разделяет это мнение.

О расколе в команде Трампа сообщало ранее и Reuters. Агентство также указывало на различие позиций Келлога и Уиткоффа. Их взгляды различны по вопросу признания российскими оккупированных РФ украинских территорий. Уиткофф считает, что нужно признать контроль России над ними, а Келлог говорит, что Украина не согласится на такое условие.

14 апреля Reuters со ссылкой на источники и текст документа сообщило, что группа демократов из Палаты представителей США (среди них Грек Микс) представили законопроект «О поддержке Украины». Он предусматривает финансирование безопасности и восстановления страны и введение жестких санкций против России. Агентство отмечает, что документ - это часть усилий Конгресса на фоне того, что Трамп занимает более мягкую позицию по отношению к России.