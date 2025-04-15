Автомобильные грузоперевозки становятся мощным драйвером экспорта услуг Азербайджана

Осуществляемая в Азербайджане в течение более двух десятков лет последовательная работа по модернизации и расширению возможностей транспортного сектора не только приносит ожидаемые результаты, но и выводит эту сферу на совершенно новый уровень. Ставшее особо актуальным за последние годы развитие международных транспортных маршрутов проявляется в конкретных успешных показателях. Годами выстраивавшийся процесс укрепления транзитного потенциала страны оказывает значительное влияние и на стремительно развивающийся сектор грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Дальновидная стратегия в этой сфере, успешно реализованные крупные проекты по развитию инфраструктуры не только позволили провести масштабное обновление сети автодорог, но и превратили страну в эффективный международный хаб, где пересекаются весьма востребованные сегодня региональные и трансконтинентальные транспортные маршруты, включая Срединный коридор, значение которого особенно возросло в нынешний период. Его перспективы сулят Азербайджану огромные дивиденды, а за последние пару лет удалось совершить огромный скачок в области международных транзитных грузоперевозок. Имидж Азербайджана как надежного партнера, четкое выполнение требований соответствующих международных соглашений, повышение профессионального уровня водителей – «дальнобойщиков» (в том числе благодаря привлечению их к тренингам) и качества услуг многократно повысили доверие к Азербайджану отправителей и получателей грузов. Теперь азербайджанские перевозчики не только меняют баланс в области международных грузоперевозок в свою пользу, но и успешно расширяют присутствие на многих зарубежных рынках, выполняя двусторонние перевозки и между третьими странами, включая европейские.

В этом смысле значимым фактором является успешное сотрудничество с авторитетной межправительственной организацией - Международным транспортным форумом (МТФ). Благодаря высокому уровню выполнения взятых на себя обязательств Азербайджан впервые был избран президентом Международного транспортного форума на 2025-2026 годы, а в настоящее время исполняет обязанности первого вице-президента организации на 2024-2025 годы. Это еще один показатель высокого авторитета нашей страны и уровня доверия к ней. Кроме того, в 2023 году МТФ приняла решение о полной реализации требований одобренной в 2015 году Хартии качества международных автомобильных перевозок в нашей стране. Этот документ содержит требования по трем направлениям: деловая репутация, финансовое положение и профессиональная компетентность. Это подтверждает, что международные перевозки в Азербайджане организованы в соответствии с самыми высокими международными требованиями, и что наши перевозчики, осуществляющие грузоперевозки более чем в 40 стран и обратно на основании многосторонних и многократных разрешений МТФ, полностью соответствуют требованиям Хартии. А теперь немного статистики. Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в период с 2021-го по 2024-й год включительно рыночная доля национальных перевозчиков в двусторонних международных грузоперевозках выросла примерно с 39% до 49% - было выполнено на 74 283 перевозки больше. Количество грузоперевозок, осуществленных азербайджанскими перевозчиками в/из третьих стран, выросло c 13 979 перевозок в 2021 году до 45 902 перевозок в 2024-м. Рост составил 3,3 раза. Эти цифры говорят сами за себя. Естественно, речь идет также о росте прибыли местных перевозчиков и привлечении в страну валюты за экспорт услуг на зарубежные рынки: хорошее подспорье для увеличения доли ненефтяной экономики.

Сравним некоторые цифры. Если общий объем перевезенных автомобильным транспортом транзитных грузов в 2020 году составил 1,5 млн тонн, то в 2024 году этот показатель достиг 7,2 млн тонн. Наибольший прирост транзитных грузоперевозок автотранспортом зафиксирован в 2022 году — 95%: если в 2021 году было перевезено 2,1 млн тонн транзитных грузов, то в 2022 году — 4,1 млн тонн. В 2023 году этот показатель составил 6,3 млн тонн.

Что же касается географии услуг азербайджанских перевозчиков, то она простирается от Великобритании до стран Юго-Восточной Азии. Конечно, все это означает не только стремительный рост количества перевозчиков и эксплуатируемых ими грузовых автомобилей, но и увеличение числа занятых в этом секторе водителей, их сменщиков, административного персонала, механиков, осуществляющих ремонт и обслуживание автопарка. Достаточно только отметить, что в период с 2021 до конца 2024 года в секторе международных автомобильных грузоперевозок в Азербайджане создано около 12 тысяч новых рабочих мест. Следует особо упомянуть и ускоренное внедрение цифровых технологий в сферу международных грузовых перевозок, что однозначно упрощает процедуры при оформлении документации, экономя время, предотвращает волокиту, сокращает использование бумажных носителей и обеспечивает прозрачность.