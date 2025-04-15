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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

FTC взялась за Цукерберга

10:00 1181

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг выступил в суде в Вашингтоне после обвинения в монополии от Федеральной торговой комиссии США (FTC).

По мнению ведомства, компания потратила миллиарды долларов на приобретение Instagram и WhatsApp с целью нейтрализовать потенциальных конкурентов Facebook в сфере платформ, используемых для обмена сообщениями с близкими, передает агентство Reuters.

Цукерберг опроверг обвинения, добавив, что обмен информацией с друзьями и семьей является лишь одним из приоритетов приложения наряду с поиском другого контента. По его словам, только 20% контента в Facebook и 10% в Instagram генерируется друзьями пользователей, остальное — аккаунтами по интересам.

FTC настаивает на реструктуризации Meta или продаже Instagram и WhatsApp. Как отмечает Reuters, потеря Instagram может привести к серьезным спадам доходов в компании. Согласно прогнозам исследовательской компании Emarketer, в 2025 году Instagram принесет компании $37 млрд дохода от рекламы в США, что составляет половину доходов Meta от рекламы в стране.

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