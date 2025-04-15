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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Банк Республика демонстрирует рост по всем ключевым финансовым показателям

в первом квартале
10:07 380

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Согласно отчету, банк подтвердил статус одного из лидеров банковского сектора страны, продемонстрировав устойчивый рост по всем основным направлениям деятельности.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря стратегической ориентации на клиента, активным инвестициям в цифровые технологии, эффективному управлению рисками и диверсификации бизнес-модели.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года банк показал прирост по всем основным финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов.

Основные финансовые показатели за I квартал 2025 года

• Активы увеличились на 6,6%, составив 2,2 млрд манатов

• Совокупный капитал вырос на 32,4%, достигнув 234,6 млн манатов

• Кредитный портфель увеличился на 26,3% и составил 1,5 млрд манатов

• Чистый процентный доход составил 40,93 млн манатов, увеличившись на 18,4%

• Чистая операционная прибыль выросла на 7,9%, достигнув 18,22 млн манатов

• Чистая прибыль составила 14,47 млн манатов, увеличившись на 7,1%

Ключевые показатели финансовой устойчивости

• Коэффициент адекватности капитала I уровня — 9,55% (при нормативе 6,5%)

• Коэффициент совокупной адекватности капитала — 14,07% (при нормативе 12,5%)

• Коэффициент левереджа — 7,00% (при нормативе 5%).

«Рост по всем ключевым показателям отражает результат нашей долгосрочной стратегии, основанной на инновациях, устойчивости и высоком уровне доверия со стороны клиентов. Мы продолжим развивать цифровые решения и укреплять наши позиции как в розничном, так и в корпоративном банкинге», — отметил Тариэль Исмайлов, председатель правления Банка Республика.

Стоит отметить, что в течение первого квартала 2025 года Банк Республика успешно реализовал ряд стратегических инициатив, направленных на улучшение качества обслуживания и расширение продуктовой линейки. Особое внимание уделялось цифровой трансформации, что позволило значительно повысить доступность и оперативность банковских услуг.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.

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