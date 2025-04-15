Новый посол Китая в Баку

В Баку прибыла новоназначенный посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, сообщили в посольстве Китайской Народной Республики в Азербайджане.

На церемонии встречи Лу Мэй сказала, что Китай и Азербайджан являются не только искренними и надежными друзьями, но равноправными и взаимовыгодными партнерами. Дипломат подчеркнула, что для нее большая честь представлять Китай в Азербайджане в столь значимый период, когда двустороннее сотрудничество развивается по всем направлениям под стратегическим руководством лидеров двух стран.

Лу Мэй выразила готовность следовать важным договоренностям, достигнутым главами государств, тесно взаимодействовать с представителями всех слоев азербайджанского общества с целью развития прагматичного сотрудничества, укрепления взаимопонимания между народами и вывода китайско-азербайджанского стратегического партнерства на новый уровень.

Ранее должность посла Китая в Азербайджане занимала Го Минь.