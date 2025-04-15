Баку выдвинул требование Франции

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Азербайджан категорически отвергает и осуждает утверждения министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, на которые ссылается и посол Франции в Азербайджане. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде в ответ на публикацию посольства Франции в соцсетях, где в очередной раз приводятся необоснованные заявления министра иностранных дел этой страны о ситуации на Южном Кавказе и судебных процессах в Азербайджане.

«Двойственность политики Франции — заявляющей о стремлении к миру и в то же время осуществляющей действия, которые ведут к конфликту, — демонстрирует тревожную непоследовательность. Такая лицемерная политика препятствует перспективам установления прочного мира в регионе», — подчеркнул Гаджизаде.

Представитель МИД отметил, что снабжение Францией Армении смертоносным оружием, наряду с ее устойчивой антиазербайджанской позицией, наносит ущерб мирному процессу, что полностью противоречит выражению министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро своей открытой озабоченности по поводу региональной напряженности.

«Хотя подведение итогов работы над проектом мирного договора является важным событием, французская сторона прекрасно понимает, что подписание мирного договора и постоянная стабильность требуют, помимо прочего, устранения основных проблем, в частности, территориальных претензий в Конституции Армении, а также формальной ликвидации Минской группы и других связанных с ней структур ОБСЕ», — добавил он.

Гаджизаде также прокомментировал высказывания Барро по продолжающимся в Азербайджане судебным процессам над представителями бывшего сепаратистского режима, обвиняемыми в военных и других тяжких преступлениях.

«Воспрепятствование судебным процессам над лицами, обвиняемыми в преступлениях против человечности, является вмешательством в суверенитет страны, а также подрывает процесс установления ответственности за тяжкие злодеяния. Такое вмешательство Франции служит защите преступников и создает угрозу сохранения безнаказанности. Вместо того чтобы вмешиваться в наши региональные дела, Франция должна отказаться от своей неоколониальной политики, которая подвергается большой критике не только со стороны Азербайджана, но и со стороны различных государств, особенно на заморских территориях и в Африке», — сказал он.

По словам пресс-секретаря МИД, французский неоколониализм, наряду с эксплуатацией коренного населения и его ресурсов, всегда ставил французские интересы выше благосостояния этих государств, а также создавал долгосрочную нестабильность и этническую напряженность.

«Не секрет, что внешняя политика Франции демонстрирует, что ее так называемая «цивилизационная миссия» морально обанкротилась. Азербайджан требует от Франции прекратить шаги, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе», — заключил Гаджизаде.

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