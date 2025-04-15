Спецпосланник Трампа после встречи с Путиным: Мы на пороге важного, ключ к миру – «пять территорий»

Уиткофф на вопрос ведущего подытожил свой недавний визит к Путину. «Это уже третья встреча, которую я провел с ним. Последняя встреча длилась почти пять часов. Тогда в комнате были два его ключевых советника, Ушаков и Кирилл Дмитриев. И это была убедительная встреча. И ближе к концу мы фактически пришли к, я хотел бы сказать окончательно, но это не в том смысле, в котором мы ждали. Я имею в виду, что нам понадобилось время, чтобы дойти до этого пункта. Просьба Путина заключается в том, чтобы достичь здесь постоянного мира», - сказал Уиткофф.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса «так называемых пяти территорий», не уточнив, о чем именно идет речь.

На вопрос ведущего, будет ли соглашение включать что-то «нестандартное», Уиткофф ответил: «В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, что это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности. Там нет НАТО, статьи 5 НАТО. Я имею в виду, знаете, есть много деталей, связанных с этим. Это сложная ситуация, потому что в основе лежат некоторые действительно проблемные вещи, происходящие между двумя странами».

По его словам, «ключ к общему соглашению вращается вокруг «пяти территорий». О каких «пяти территориях» идет речь, Уиткофф не уточнил. В то же время он утверждает, что «мы можем быть на пороге чего-то, что будет очень, очень важным для мира в целом», упомянув о «возможности изменить отношения между Россией и Соединенными Штатами через некоторые очень привлекательные коммерческие возможности», которые, по его мнению, «дают реальную стабильность в регионе».

Уиткофф входит в переговорную группу США по прекращению огня в Украине. Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. До этого спецпосланник США был в Москве 11 февраля и 13 марта. По словам источника Axios, если до конца апреля договоренность о прекращении огня в Украине не будет достигнута, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России.