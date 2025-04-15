«Карусель переговоров»: Путин делает ставку на полную победу

Пока президент США Дональд Трамп называет кровавый российский удар по Сумам «ошибкой», война на украинском фронте развивается по плану президента России Владимира Путина. Об этом говорится в материале CNN.

«Мне сказали, что они совершили ошибку», - так Трамп прокомментировал ракетный удар РФ по центру Сум, который предусматривал использование кассетных боеприпасов для максимальных жертв среди мирного населения.

Россияне применили ракеты типа «Искандер», известные своей точностью. Использование сразу двух ракет может свидетельствовать о целенаправленности действий, а также о намерении поразить спасателей, которые прибывают на место первыми. Маловероятно, что Кремль считает это ошибкой, отмечается в материале. Некоторые сторонники РФ могли пытаться убедить Трампа, что это был «ошибочный» инцидент.

Телеканал отмечает, что это нападение болезненно подчеркнуло безрезультатность дипломатических усилий США. В социальных сетях Трамп отметил, что Россия должна начать двигаться к миру, однако не указал ни сроков, ни конкретных последствий, кроме введения вторичных санкций на покупателей российской нефти. Президент США уже неоднократно выступал с подобными заявлениями - осуждал атаки на гражданское население, но в то же время акцентировал внимание на общей трагедии войны, а не на конкретных преступлениях, таких как недавнее убийство девяти детей на площадке в Кривом Роге.

CNN подчеркивает, что дипломатические усилия все больше выглядят как «карусель» безрезультатных контактов.

«Спецпредставитель Трампа по внешней политике Стив Уиткофф неоднократно посещает Россию, а официальный представитель Кремля назвал его последний визит в Санкт-Петербург «продуктивным». В Саудовской Аравии продолжаются переговоры на высоком уровне о прекращении огня, а на прошлой неделе в Турции начались технические встречи для восстановления дипломатических отношений. Отдельный вектор переговоров - договоренности между США и Украиной по редкоземельным минералам, которые, по сообщению CNN, почти полностью выгодны Белому дому», — отмечается в материале.

Что касается мирного урегулирования, то CNN пишет, что 30-дневное ограниченное перемирие вокруг энергетической инфраструктуры заканчивается, так и не став реальным шагом к снижению напряжения. Сейчас администрация Трампа пытается свести множество переговоров к единому процессу, который мог бы привести к длительному миру, но результаты пока размыты.

Эксперты считают, что Россия намеренно запутывает дипломатическую ситуацию, чтобы выиграть время. Путин, по их словам, считает Трампа слишком уязвимым к отвлечению и полагается на его нежелание идти на жесткие меры. Президент России ожидает этим летом изменить ход войны в свою пользу на фронте. Наступление на Сумы, кроме военных целей, имеет целью втянуть украинские силы в оборону на новом направлении. Параллельно российские войска постепенно продвигаются в районе Запорожья. Украинская разведка сообщает о накоплении сил РФ, которые, вероятно, ждут, пока земля высохнет, чтобы начать весеннее наступление, которое частично уже продолжается. Нехватка артиллерийских боеприпасов лишь усиливает угрозу.

Издание отмечает, что приближается момент истины. Россия делает ставку на полную победу и не заинтересована в замораживании конфликта. Условия все больше складываются в ее пользу: экономическое давление на Запад, ресурсные трудности в Украине, дипломатическая неопределенность - все это работает на Москву. Путин, похоже, уверен, что серьезного наказания со стороны США не будет.