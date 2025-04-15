Что обсудили главы МИД Азербайджана и Сирии?

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Сирии Асадом аль-Шайбани, сообщает сирийское информационное агентство Sana.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.
«Министры отметили важность поддержки сирийского правительства в его усилиях по восстановлению страны и достижению стабильности в энергетическом секторе, а также расширения сотрудничества в политической и экономической областях. Главы ведомств подчеркнули необходимость активизации каналов связи между ведомствами и поощрения визитов на разных уровнях», - отмечает агентство.
Стороны также подчеркнули важность координации действий по вопросам, представляющим взаимный интерес.