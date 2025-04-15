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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Что обсудили главы МИД Азербайджана и Сирии?

10:58 520

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Сирии Асадом аль-Шайбани, сообщает сирийское информационное агентство Sana.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.

«Министры отметили важность поддержки сирийского правительства в его усилиях по восстановлению страны и достижению стабильности в энергетическом секторе, а также расширения сотрудничества в политической и экономической областях. Главы ведомств подчеркнули необходимость активизации каналов связи между ведомствами и поощрения визитов на разных уровнях», - отмечает агентство.

Стороны также подчеркнули важность координации действий по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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