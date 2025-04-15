Президент Грузии в Азербайджане

Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл с первым официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщают грузинские СМИ.
В рамках визита Михаил Кавелашвили проведет встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром.
Как сообщил журналистам посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, в рамках встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. «…Как известно, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии и дружественной страной. Очень важно, что именно первый визит будет осуществлен в Азербайджан… Будет обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности, важные экономические проекты, которые в настоящее время стоят между странами. Я бы особенно хотел подчеркнуть вопросы возобновляемой энергетики и ряд мегапроектов, которые реализуются между нашими странами», - сказал Патарадзе.
Визит Михаила Кавелашвили в Азербайджан завершится 16 апреля.