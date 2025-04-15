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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Президент Грузии в Азербайджане

10:59 1100

Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл с первым официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщают грузинские СМИ.

В рамках визита Михаил Кавелашвили проведет встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром.

Как сообщил журналистам посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, в рамках встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. «…Как известно, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии и дружественной страной. Очень важно, что именно первый визит будет осуществлен в Азербайджан… Будет обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности, важные экономические проекты, которые в настоящее время стоят между странами. Я бы особенно хотел подчеркнуть вопросы возобновляемой энергетики и ряд мегапроектов, которые реализуются между нашими странами», - сказал Патарадзе.

Визит Михаила Кавелашвили в Азербайджан завершится 16 апреля.

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