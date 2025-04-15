Генпрокуратура и Карабахский университет присоединились к проекту ECOLEAD

В Карабахском университете накануне прошла конференция на тему «Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан», организованная совместно Генеральной прокуратурой и Министерством науки и образования в партнерстве с Карабахским университетом.

После конференции с Карабахским университетом было подписано дополнение к меморандуму о присоединении к проекту ECOLEAD в качестве партнера, сообщили в Министерстве науки и образования.