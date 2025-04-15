Генпрокуратура и Карабахский университет присоединились к проекту ECOLEAD

В Карабахском университете накануне прошла конференция на тему «Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан», организованная совместно Генеральной прокуратурой и Министерством науки и образования в партнерстве с Карабахским университетом.
После конференции с Карабахским университетом было подписано дополнение к меморандуму о присоединении к проекту ECOLEAD в качестве партнера, сообщили в Министерстве науки и образования.
Документ подписали заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов и ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.
Дополнение к меморандуму было подписано с целью расследования незаконных действий против охраны окружающей среды, предотвращения правонарушений в этой области, обмена накопленными знаниями и информацией, расширения сотрудничества с целью более оперативного и эффективного выполнения своих функций в пределах своих полномочий.
Проект ECOLEAD, реализуемый в партнерстве с Карабахским университетом, оценивается как важный шаг, поддерживающий развитие Азербайджана в сфере образования и права, способствующий обмену научными исследованиями и знаниями. Присоединение университета к этому проекту позволит Азербайджану расширить совместную деятельность с международным опытом в области охраны окружающей среды. На сегодняшний день к проекту, наряду с Карабахским университетом, присоединились Бакинский и Нахчыванский государственные университеты.