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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

За добровольную сдачу в украинский плен – 15 лет

11:09 1016

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Сахалина Романа Иванишина. Его признали виновным по статьям о сдаче в плен, еще одной попытке сдачи в плен и дезертирстве, сообщила 15 апреля газета «Коммерсант», ссылаясь на источник.

По решению суда Иванишина лишили воинского звания «младший сержант».

Гособвинитель в ходе прений сторон просил назначить Иванишину 16 лет лишения свободы. Защита просила оправдать подсудимого, настаивая на том, что инкриминируемые ему преступления не доказаны. Иванишин не признал вину.

Роман Иванишин — горный мастер из Сахалина. Он оказался в армии в рамках мобилизации. Служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Донецкой области Украины. Попал в украинский плен в июне 2023 года в районе села Степное под Волновахой, рассказывал сам военный на видеозаписи, распространенной в интернете, писал «Коммерсант». В том же видео Иванишин выступал против войны и призывал других российских военных бежать из своих частей. Иванишин вернулся в Россию в январе 2024 года в составе группы из 248 российских военных, которых обменяли на пленных украинцев. В России Иванишин оказался под следствием.

Это первое известное уголовное дело о добровольной сдаче в плен ВСУ, по которому вынесли приговор, сообщил «Коммерсант». Соответствующая статья 352.1 появилась в Уголовном кодексе в 2022 году, вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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