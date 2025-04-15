Ярмарка продаж для предпринимателей от Birbank Biznes

Birbank Biznes, поддерживающий доступ предпринимателей к различным ресурсам и предлагающий им быстрые и выгодные финансовые решения, на этот раз окажет поддержку предпринимателям, проживающим в регионах. Так, в честь Дня предпринимателя - 26 апреля - в городе Гяндже будет организована ярмарка продаж.

В мероприятии смогут принять участие предприниматели, зарегистрировавшиеся в мобильном приложении Birbank Biznes, а также активные микропредприниматели, работающие в Гяндже и близлежащих районах. Среди всех подходящих предпринимателей будут случайным образом выбраны те, кто получит возможность бесплатно участвовать в ярмарке.

Мероприятие состоится 26 апреля 2025 года с 10:00 до 22:00 в торговом центре «Гянджа Молл», по адресу: город Гянджа, проспект Гейдара Алиева, 433. В завершение мероприятия для участников и гостей будет организована развлекательная программа.

Birbank Biznes ставит своей целью поддержать деятельность предпринимателей через эту инициативу, а также создать новые возможности для продвижения и развития их бизнеса. Проект направлен не только на продвижение продукции предпринимателей, но и на поддержку их экономического развития, а также на установление взаимных связей и создание новых контактов. Кроме того, ярмарка обеспечит предпринимателям возможность представить свои товары и услуги более широкой аудитории, что поспособствует расширению экономических связей и повышению конкурентоспособности.

При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут в любое время получить поддержку через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.