Кыргызстан хочет заменить российскую нефть на азербайджанскую

Власти Кыргызстана изучают возможность закупки энергоносителей, в том числе природного газа и бензина, не только в России, но и в других странах. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев.

«Альтернативные варианты рассматриваются», - сказал он в парламенте во время заседания комитета по международным делам. По его словам, Кыргызстан мог бы закупать нефть и нефтепродукты в Азербайджане или Иране. Однако, как отметил министр, из России республика получает их по льготным тарифам.

Кулубаев полагает, что наладить альтернативные поставки нефти и нефтепродуктов можно будет после завершения строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, возведение которой началось в конце прошлого года.

Говоря об отношениях с Россией, он выразил мнение, что недавнее задержание сотрудниками правоохранительных органов в Москве группы граждан Кыргызстана создало условия «для выдвижения ультиматумов». Глава МИД пояснил, что внешнеполитическое ведомство неоднократно рекомендовало соотечественникам искать работу на родине, однако многие жители Кыргызстана игнорируют подобные предупреждения. «В этом плане много проблем», - признал Кулубаев.

13 апреля в московской бане задержали десятки граждан Кыргызстана. МИД Кыргызстана потребовал от Москвы объяснения причин задержания граждан республики.