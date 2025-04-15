В Нахчыване крупные нарушения

Счетная палата Азербайджана передала в Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности (СГБ) материалы по нарушениям, выявленным в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Об этом сообщается в годовом отчете ведомства за 2024 год.

Согласно документу, по итогам четырех аудиторских проверок в Нахчыване были обнаружены признаки преступлений, в связи с чем материалы направлены в Генпрокуратуру и СГБ.

По трем аудитам уже возбуждены уголовные дела и ведется расследование. В рамках одного из аудитов возмещен ущерб на сумму 0,2 млн манатов, а по ранее рассмотренным делам — еще 0,1 млн манатов.

В 2024 году Нахчыванское управление Счетной палаты провело шесть аудитов на предмет соответствия и две аналитические проверки. В результате были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 46,6 млн манатов, из них 12,7 млн манатов — прямые потери бюджета, а 31,5 млн манатов — средства, не поступившие в бюджет и оставшиеся на банковских счетах.