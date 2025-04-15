Зеленский продлевает военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты «О продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Зеленский предлагает продлить их действие еще на 90 дней, сообщает украинские СМИ.

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить указы президента о продлении военного положения и мобилизации.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены в Украине 24 февраля 2022 года после вторжения России на территорию Украины и с тех пор неоднократно продлевались. Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ.