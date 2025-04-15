Алжир пообещал Франции жесткий ответ

Алжир «жестко» отреагирует на любые посягательства на суверенитет страны. Так в МИД Алжира прокомментировали слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Алжир «несправедливо» потребовал, чтобы 12 сотрудников французского консульства покинули страну в течение 48 часов.

«Решение было принято в ответ на «демонстративный арест» сотрудника консульства Алжира во Франции, что является «явным нарушением дипломатических норм и практик», – говорится в сообщении МИД Алжира.

В ведомстве также резко раскритиковали министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, обвинив его в действиях, продиктованных личной выгодой, отсутствии политического чутья и ответственности за дальнейшее развитие алжирско-французских отношений.

В МИД Алжира подчеркнули, что задержанный сотрудник консульства обладает дипломатическим иммунитетом, однако французские власти «обращались с ним как с преступником, подвергая унижениям». В ведомстве отметили, что инцидент произошел на фоне улучшения отношений между странами после телефонного разговора президентов и визита французского министра иностранных дел в Алжир.

Алжир предупредил, что любые дальнейшие шаги главы МВД Франции, ущемляющие суверенитет страны, получат «жесткий и соразмерный» ответ, основанный на принципе взаимности.

Напомним, что трое алжирцев, включая сотрудника консульства, были задержаны во Франции 11 апреля в связи с предполагаемым похищением оппозиционера Амира Бухорса, известного как «Амир DZ». Задержанных обвиняют в совершении тяжких преступлений на территории Франции.

13 апреля в Министерство иностранных дел Алжира бал вызван посол Франции Стефан Ромате. Ему была вручена нота протеста в связи с арестом одного из сотрудников консульства во Франции. 14 апреля Алжир потребовал от 12 сотрудников французского консульства покинуть страну в течение 48 часов.