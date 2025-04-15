McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC

Компания McDonald’s Azərbaycan поддержала участие 58 детей шехидов и участников войны в двух международных олимпиадах — TIMO (Turkic International Mathematical Olympiad) и IMEC (International Math and English Competition). Благодаря этой инициативе школьники получили возможность проявить свои знания и представить страну на международной арене.

По итогам соревнований 14 детей заняли призовые места. Победители TIMO отправятся в Анталью, где представят Азербайджан в финале олимпиады, а победитель IMEC, занявший первое место, полетит в Австралию. Все расходы, включая перелет, проживание, участие в мероприятиях и отдых, берет на себя компания McDonald’s Azərbaycan. Для призеров IMEC, занявших второе и третье места, будет организован летний лагерь в Sea Breeze.

В честь достижений участников McDonald’s Azərbaycan провел торжественное мероприятие в одном из ресторанов сети. Представители компании поздравили детей, отметили их успехи, пожелали вдохновения в будущих победах и вручили подарки.