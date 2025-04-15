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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны

из-за интервью Зеленского
11:55 428

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует лишить лицензии телесеть CBS после публикации интервью с президентом Владимиром Зеленским и сюжета о Гренландии, на которую Трамп имеет свои планы.

«Почти каждую неделю 60 Minutes, против которой подан иск на миллиарды долларов за фальсификацию президентских выборов 2024 года в интервью с потерпевшей неудачу кандидатом в президенты Камалой Харрис, упоминает имя «Трамп» в унизительной и клеветнической форме, но «эфир» этого уик-энда превзошел все их намерения», – заявил американский лидер в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, журналисты выпустили две истории о нем, одна из которых связана с Украиной, другая – с Гренландией. В контексте Украины он в очередной раз заявил, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.

«Для меня большая честь судиться с 60 Minutes, CBS Fake News и Paramount за их мошеннические до неузнаваемости репортажи. Они сделали все возможное, чтобы незаконно выбрать Камалу, включая полное и коррумпированное изменение основных ответов на вопросы интервью, но это не сработало. Они не «Новостное шоу», а нечестные политические агенты, которые просто маскируются под «новости», и должны нести ответственность за то, что они делали и делают. Они должны потерять свою лицензию! Надеемся, что Федеральная комиссия по связи (FCC) во главе с ее достопочтенным председателем Бренданом Карром наложит на них максимальные штрафы и наказание, которое является существенным, за их незаконное и противоправное поведение. CBS вышла из-под контроля на невиданных ранее уровнях, и они должны заплатить за это большую цену», – заявил Трамп.

Дональд Трамп накануне также заявил, что в войне России против Украины, виноваты три человека – Владимир Путин, бывший президент США Джо Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский. Трамп также прокомментировал желание президента Зеленского приобрести оружие в США: «Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты».

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