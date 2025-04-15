Аттестация учителей музыкальных школ: почему возникают вопросы?

В Азербайджане недавно завершилась аттестация преподавателей музыкальных школ, организованная Министерством культуры. Из 1760 учителей 492 не прошли проверку, что вызвало общественный резонанс и обсуждение целей аттестации.

Председатель комиссии, профессор Бакинской музыкальной академии Нязакят Римаза, сообщила, что комиссия применяла упрощенные требования. По ее словам, без таких мер процент неподходящих учителей мог бы достигать 56–60% вместо текущих 25–26%. Член комиссии, преподаватель школы имени Бюльбюля Мухтар Абсейнов, подтвердил, что учителям предлагались более легкие вопросы и произведения для исполнения, чтобы повысить их шансы на успех.

В стране, за исключением Нахчыванской Автономной Республики, действует 211 музыкальных и художественных школ, где обучаются около 57 тысяч учеников и работают 13 тысяч преподавателей. Однако исследования показывают, что лишь около 60% учащихся регулярно посещают занятия, а остальные появляются в школах в основном для получения свидетельства об окончании через несколько лет.

Государство выделяет на одного ученика музыкальной школы около 3700 манатов, что значительно превышает расходы на ученика общеобразовательной школы. Например, в школе с 300 учениками, где только 180 из них посещают занятия регулярно, значительная часть средств может расходоваться неэффективно.

Средняя зарплата учителя при нагрузке в 24 часа (2 ставки) составляет около 850 манатов. У большинства не прошедших аттестацию преподавателей нагрузка превышает этот уровень. Проверки также выявили случаи нецелевого использования средств. Например, в музыкальной школе села Зяхматкенд Кедабекского района с 200 учениками были зафиксированы финансовые нарушения на сумму около 1 миллиона манатов.

Среди жалоб учителей, не прошедших аттестацию, был случай, когда один из них обратился с претензией к директору школы, не зная, что тот умер в 2018 году.

В дальнейшем планируется рассмотреть ситуацию, связанную с музыкальными школами.