Российский военный самолет обнаружили у границ США

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве вблизи побережья Аляски. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, 14 апреля 2025 года NORAD обнаружило российский военный самолет, выполнявший полет в зоне опознавания ПВО Аляски. Самолет находился исключительно в международном воздушном пространстве и не нарушал суверенные воздушные границы США или Канады.

В NORAD подчеркнули, что подобные действия российских Воздушно-космических сил в регионе Аляски происходят регулярно и не рассматриваются Соединенными Штатами как угроза.