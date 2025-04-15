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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

«Бакинский марафон 2025» пройдет при эксклюзивном партнерстве Azercell Telecom

12:50 357

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО Azercell Telecom состоится одно из важнейших событий спортивной повестки Азербайджана - «Бакинский марафон 2025». Марафон объединит тысячи участников, способствуя пропаганде здорового образа жизни и социальной солидарности.

Участники забега, проходящего под девизом «Победи ветер», стартуют от площади Государственного флага и проследуют по кольцевому маршруту протяженностью 21 километр.

Пройти регистрацию для участия в марафоне можно в торговых центрах Gənclik Mall, 28 Mall и Dəniz Mall, а также на сайте www.marathon.az. Для студентов участие в марафоне бесплатное. Крайний срок регистрации: 25 апреля.

ООО Azercell Telecom является главным генеральным и эксклюзивным партнером «Бакинского марафона» с 2017 года. В этом году в мероприятии традиционно примут активное участие руководящий состав, сотрудники и корпоративные клиенты компании.

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