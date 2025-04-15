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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Yelo Bank продемонстрировал положительную динамику роста

в первом квартале 2025 года
13:15 268

Yelo Bank продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты и уверенную динамику роста. По итогам первого квартала 2025 года банк получил чистую прибыль в размере 11,2 млн манатов.

Общий кредитный портфель банка увеличился на 158 миллионов манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 960 миллионов манатов. Финансирование реального сектора, которое остается ключевым направлением стратегии банка, продолжает оставаться в центре внимания. Портфель кредитов, выданных микро-, малым и средним предприятиям, достиг 605 миллионов манатов, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Портфель потребительских кредитов также увеличился на 22% и составил 355,1 миллиона манатов. Существенно возросла доля заявок и продаж, оформленных онлайн: 47% прироста потребительского портфеля и 76,2% продаж приходится именно на цифровые каналы.

Депозитный портфель банка составил 913 миллионов манатов, при этом основная часть прироста пришлась на вклады физических лиц. Это подтверждает долгосрочное доверие клиентов и финансовое партнерство с банком.

Процентные доходы банка за отчетный период составили 40,8 миллиона манатов, что также свидетельствует о положительной динамике.

Капитальная позиция банка также укрепляется. Совокупный капитал на конец квартала составил 159 миллионов манатов, что на 109 миллионов манатов превышает нормативное требование. Коэффициент достаточности общего капитала составил 14%, а коэффициент достаточности капитала 1-го уровня — 10,77%, оба показателя выше установленных норм. Общий объем активов банка на конец квартала составил 1 миллиард 260,8 миллиона манатов.

Yelo Bank продолжает укреплять свои позиции на рынке благодаря стратегии устойчивого развития и клиентоориентированному подходу. Хотите получить кредит в Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az.

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