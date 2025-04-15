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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Рынок нефти оживился после заявлений Трампа

12:49 879

Мировые цены на нефть незначительно выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных исключениях из ранее введенных пошлин, а также на фоне активизации импорта нефти Китаем и опасений по поводу сокращения поставок из Ирана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% — до 65 долларов за баррель. Американская WTI также прибавила 0,2%, достигнув уровня 61,66 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рынки отреагировали на сигналы Белого дома об ослаблении тарифного давления. «Трамп допустил исключения из пошлин на электронику и намекнул на возможность пересмотра 25%-ных сборов на автомобили, что дало краткосрочное облегчение для рисковых активов, включая нефть», — объяснила независимый аналитик Тина Тенг. В то же время она подчеркнула, что непредсказуемость решений Белого дома вызывает у рынка определенный скепсис.

Кроме того, в понедельник стало известно, что импорт сырой нефти Китаем в марте вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне ожиданий ужесточения американских санкций в отношении Тегерана, что стимулировало рост закупок.

Одновременно с этим президент США анонсировал возможное введение новых пошлин на импорт полупроводников уже на следующей неделе. В дополнение к этому администрация Трампа начала расследование по вопросам безопасности цепочек поставок электроники.

Аналитики ING в своей записке отметили, что «рынок реагирует не только на быстрые изменения в торговой политике США, но и на развитие ядерных переговоров с Ираном», добавив, что особое внимание инвесторов сейчас приковано к будущему спросу.

Напомним, ОПЕК в понедельник снизила прогноз глобального спроса на нефть впервые с декабря. Причиной стала геополитическая нестабильность и таможенная политика США, которая, по мнению экспертов, оказывает сдерживающее влияние на потребление энергоресурсов.

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