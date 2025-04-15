Новый зал дзюдо в Тертере

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу и другие официальные лица.

Общая площадь татами составляет 112 кв.м. В зале смогут тренироваться одновременно более 100 спортсменов.

Одним из основных направлений деятельности Федерации дзюдо Азербайджана является развитие дзюдо и улучшение инфраструктуры в регионах. В 2022-2025 годах ACF открыла залы в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, селе Агали Зангиланского района, поселке Зиря города Баку, Агдаше, Кюрдамире, Астаре и Джалилабаде. В будущем ожидается открытие залов в Гахе, Имишли, Шабране и в селе Мосул Загатальского района.

С 2022 года Федерация предоставила около 8835 татами для более чем 110 спортивных залов в Баку и регионах, а у 1760 юных спортсменов появилась возможность тренироваться бесплатно.