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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Евросоюз готовится к шпионским играм в США

13:00 443

Еврокомиссия усилила меры цифровой безопасности для своих сотрудников на фоне растущей обеспокоенности возможным шпионажем со стороны США.

По данным Financial Times, европейским чиновникам, направляющимся в Соединённые Штаты, теперь выдают одноразовые телефоны и упрощённые ноутбуки.

Как рассказали изданию четыре источника, знакомые с ситуацией, сотрудники ЕС получили новые инструкции накануне весенней сессии МВФ и Всемирного банка, которая пройдёт с 21 по 26 апреля в Вашингтоне. В состав делегации войдут трое еврокомиссаров.

Новые меры безопасности — нечто среднее между протоколами, применяемыми при визитах в Китай или Украину, где использование личной электроники запрещено из-за угрозы кибершпионажа со стороны третьих стран. В Брюсселе теперь обеспокоены, что и Вашингтон может попытаться получить доступ к системам Еврокомиссии.

"Они действительно обеспокоены тем, что США могут проникнуть в системы комиссии", — заявил один из чиновников.

Еврокомиссия подтвердила, что протоколы безопасности были пересмотрены, но не стала раскрывать подробности. В разработке участвовала и внешнеполитическая служба ЕС.

Среди новых рекомендаций: отключать телефоны на границе и использовать защитные чехлы для предотвращения удалённого доступа. Отдельное беспокойство вызывает американская практика проверки цифровых устройств на границе без уведомления владельца.

Фон усилившихся мер безопасности — очевидное охлаждение отношений между Брюсселем и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. На этом фоне стороны продолжают переговоры по ряду чувствительных тем, где, как опасаются в ЕС, Вашингтон может быть заинтересован в сборе конфиденциальной информации.

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