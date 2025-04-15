В Минздраве встретились с послом Кубы

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Азербайджане Карлосом Энрике Вальдесом де ла Консепсьоном.

Согласно сообщению министерства, приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал, что азербайджано-кубинское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, является образцовым.

Теймур Мусаев напомнил о визите делегации Министерства здравоохранения на Кубу в 2023 году: «В рамках визита проведен ряд важных и продуктивных встреч, в том числе с премьер-министром Мануэлем Марреро Крусом. Делегация посетила ведущие медицинские и фармацевтические учреждения Республики Куба и ознакомилась с их деятельностью. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством общественного здравоохранения Республики Куба».

Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным.