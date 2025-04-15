Кыргызстан готовит ультиматум России

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что Бишкек рассматривает возможность выдвижения ультиматумов Москве в связи с массовыми задержаниями граждан республики в московской бане «Бодрость».

Так глава внешнеполитического ведомства отреагировал на заявление одного из депутатов о том, что «России больше не нужны трудовые мигранты из Кыргызстана».

«Хорошо, что инцидент получил широкий резонанс. Это создает условия для дальнейших переговоров и выдвижения жестких требований. Конечно, подобных ситуаций быть не должно, но мы постараемся использовать этот случай в интересах наших граждан», — подчеркнул Кулубаев.

Напомним, дипломатический скандал между Кыргызстаном и Россией разгорелся после того, как 11 апреля в банном комплексе «Бодрость» в Москве были задержаны десятки граждан Кыргызстана. 14 апреля МИД республики вручил российскому послу официальную ноту с требованием разъяснить основания операции и факт применения силы в отношении задержанных.