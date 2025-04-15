Израиль играет с огнем в Сирии

Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии, официально направленные на укрепление собственной безопасности, могут привести к противоположному результату и повысить риски для еврейского государства. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Как отметила бывший помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, Израиль «рискует спровоцировать [в регионе] волнения и вызвать враждебность, которой там раньше не было». По ее мнению, еврейское государство в ответ на свои агрессивные действия рискует столкнуться с жесткой реакцией со стороны сирийского населения. Лиф подчеркнула, что в текущей ситуации Израилю следует обеспечивать собственную безопасность прежде всего за счет налаживания прямых каналов связи с новыми властями Сирии.

Отставной генерал-майор ЦАХАЛ Исраэль Зив также раскритиковал политику израильского руководства, указав, что нынешнее правительство «политически влюблено в идею захвата» территории. Он указал, что присутствие израильских военных в Сирии контрпродуктивно и может привести к обратным результатам. В качестве примера он привел опыт 20-летней оккупации Израилем отдельных территорий на юге Ливана в период с 1982 по 2000 год, которая, по его мнению, в конечном счете привела к укреплению шиитского движения «Хезболла».

Израильские чиновники, с которыми поговорило издание, не согласны с критикой и утверждают, что возможное сопротивление «только укрепит основания для пребывания» ЦАХАЛ в Сирии.

После смены режима в Сирии в декабре 2024 года и прихода к власти сил во главе с Ахмедом аш-Шараа Израиль начал наносить удары по военным объектам на территории страны.