Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу 36-летнего Мирдамеда Азизова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму около полумиллиона манатов в отношении граждан. Азизов представлялся генералом, партнером ООН, экспертом Международного комитета по защите прав человека, директором Международного информационного агентства, экспертом по недвижимости, специалистом по строительным проектам Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA), а также членом Союза писателей Азербайджана и Союза журналистов Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова М.Азизов был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что с января 2022 года по февраль 2024 года Мирдамед Азизов с целью завладения чужим имуществом представлялся должностным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, перед гражданами, обращавшимися к нему. Он утверждал, что имеет возможность создать льготный электронный кабинет для приобретения квартир в жилом комплексе «Йени Ясамал», строящемся Государственным агентством по жилищному строительству в Ясамальском районе Баку, а также оказать содействие в покупке квартир по выгодным условиям по цене ниже рыночной. Азизов убеждал людей в своей способности обеспечить покупку квартир в этом комплексе на льготных условиях и требовал за это различные суммы денег.

По уголовному делу признаны пострадавшими 26 человек. Мирдамед Азизов обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.