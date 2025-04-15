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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Paramount Baku под замком

фото; видео
13:21 850

МЧС приостановило деятельность ночного клуба Paramount Baku в Сабаильском районе Баку из-за серьезных нарушений норм пожарной безопасности.

Как сообщили в министерстве, в ходе плановой проверки специалисты Государственной службы пожарного надзора выявили многочисленные несоответствия, которые представляют прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также могут повлечь ущерб государственному имуществу.

«С учетом грубых нарушений требований пожарной безопасности было принято решение о временной приостановке деятельности заведения. Соответствующий акт вручен представителю объекта», — уточнили в МЧС.

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