Paramount Baku под замком

МЧС приостановило деятельность ночного клуба Paramount Baku в Сабаильском районе Баку из-за серьезных нарушений норм пожарной безопасности.
Как сообщили в министерстве, в ходе плановой проверки специалисты Государственной службы пожарного надзора выявили многочисленные несоответствия, которые представляют прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также могут повлечь ущерб государственному имуществу.
«С учетом грубых нарушений требований пожарной безопасности было принято решение о временной приостановке деятельности заведения. Соответствующий акт вручен представителю объекта», — уточнили в МЧС.