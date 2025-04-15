Польша и страны Балтии могут стать мишенью России

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства Беларусь ущерб будет нанесен всему альянсу, но наибольшие последствия ощутят Польша и страны Балтии. Об этом он сообщил во вторник, 15 апреля, на пресс-конференции в Минске.

«Польша и прибалтийские страны должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — сказал Сергей Нарышкин на пресс-конференции.

Отметим, что визит главы Сергея Нарышкина в Беларусь начался 15 апреля. В ходе поездки Сергей Нарышкин провел переговоры с председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем и президентом страны Александром Лукашенко.