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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Польша и страны Балтии могут стать мишенью России

13:22 461

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства Беларусь ущерб будет нанесен всему альянсу, но наибольшие последствия ощутят Польша и страны Балтии. Об этом он сообщил во вторник, 15 апреля, на пресс-конференции в Минске.

«Польша и прибалтийские страны должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — сказал Сергей Нарышкин на пресс-конференции.

Отметим, что визит главы Сергея Нарышкина в Беларусь начался 15 апреля. В ходе поездки Сергей Нарышкин провел переговоры с председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем и президентом страны Александром Лукашенко.

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