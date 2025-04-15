Россия создает авиабазу вблизи Австралии

Речь идет об авиабазе Манухуа, расположенной в индонезийской провинции Западное Папуа, примерно в 1300 км от Дарвина — города в северной части Австралии.

Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что Канберра запрашивает дополнительные разъяснения у Джакарты. Министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что Москва действительно сделала запрос на размещение дальнемагистральной авиации на базе, однако Индонезия на него пока не ответила. По его словам, Австралия ведет переговоры с индонезийской стороной на высоком уровне.

Авиабаза Манухуа находится в зоне, где Австралия и США регулярно проводят совместные военные учения.

Хотя Индонезия традиционно сохраняет стратегический нейтралитет, после избрания президента Прабово Субианто в 2024 году страна начала активно развивать оборонное сотрудничество с Россией, пишет издание.