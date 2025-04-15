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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Россия создает авиабазу вблизи Австралии

13:33 713

Австралия бьет тревогу: Россия планирует впервые создать авиабазу в Тихом океане возле ключевых объектов США и Австралии, пишет Politico.

Речь идет об авиабазе Манухуа, расположенной в индонезийской провинции Западное Папуа, примерно в 1300 км от Дарвина — города в северной части Австралии.

Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что Канберра запрашивает дополнительные разъяснения у Джакарты. Министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что Москва действительно сделала запрос на размещение дальнемагистральной авиации на базе, однако Индонезия на него пока не ответила. По его словам, Австралия ведет переговоры с индонезийской стороной на высоком уровне.

Авиабаза Манухуа находится в зоне, где Австралия и США регулярно проводят совместные военные учения.

Хотя Индонезия традиционно сохраняет стратегический нейтралитет, после избрания президента Прабово Субианто в 2024 году страна начала активно развивать оборонное сотрудничество с Россией, пишет издание.

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